Musk vuole Ryanair O’Leary replica con biglietti scontati per idioti

È in corso uno scambio di battute tra Elon Musk e Michael O’Leary, protagonisti di una controversia pubblica. Musk ha rivolto alcune critiche a Ryanair, mentre O’Leary ha risposto offrendo biglietti scontati. La discussione evidenzia tensioni tra due figure di spicco del settore, mantenendo comunque un tono deciso e diretto.

È in atto uno scontro fra miliardari: Elon Musk se la prende con Michael O'Leary, che non si lascia intimidire e risponde colpo su colpo. Il papà di SpaceX non ha accolto di buon grado il no del Ceo di Ryanair, il quale ha rifiutato di installare Starlink (il servizio internet satellitare di SpaceX) sull'intera flotta. Musk è partito all'attacco con l'idea di comprare Ryanair. O'Leary ha replicato con una promozione: biglietti aerei scontati ma solo per gli idioti. Secondo O'Leary, le antenne necessarie a garantire una eventuale joint venture Ryanair-Starlink aumenterebbero peso e resistenza aerodinamica, con un conseguente incremento dei costi di carburante, incompatibile con il modello ultra low cost della compagnia aerea irlandese.

