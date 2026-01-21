Musetti-Sonego | orario precedenti e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si affrontano nel secondo turno degli Australian Open, in un derby italiano. La partita si svolgerà nella quinta giornata dello Slam di Melbourne, tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio. Di seguito, orario, precedenti e modalità di visione in TV e streaming per seguire l’incontro.

(Adnkronos) – Derby azzurro agli Australian Open. Nella quinta giornata dello Slam di Melbourne che comincia nella notte tra oggi, mercoledì 21 gennaio, e domani, giovedì 22, Lorenzo Musetti sfida Lorenzo Sonego, amico e compagno di doppio, – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del torneo. Musetti ha esordito superando il belga Raphael Collignon, ritiratosi sul 2-1 per l’azzurro, nel primo turno, mentre Sonego ha vinto contro lo spagnolo Taberner. La sfida tra Musetti e Sonego è in programma giovedì 22 gennaio all’1.30 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti, con Sonego che conduce con un parziale di 2-1. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

