Musetti-Sonego | orario precedenti e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si affrontano nel secondo turno degli Australian Open, in un derby italiano. La partita si svolgerà nella quinta giornata dello Slam di Melbourne, tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio. Di seguito, orario, precedenti e modalità di visione in TV e streaming per seguire l’incontro.

(Adnkronos) – Derby azzurro agli Australian Open. Nella quinta giornata dello Slam di Melbourne che comincia nella notte tra oggi, mercoledì 21 gennaio, e domani, giovedì 22, Lorenzo Musetti sfida Lorenzo Sonego, amico e compagno di doppio, – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del torneo. Musetti ha esordito superando il belga Raphael Collignon, ritiratosi sul 2-1 per l’azzurro, nel primo turno, mentre Sonego ha vinto contro lo spagnolo Taberner. La sfida tra Musetti e Sonego è in programma giovedì 22 gennaio all’1.30 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti, con Sonego che conduce con un parziale di 2-1. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Musetti-Sonego: orario, precedenti e dove vederla in tv Leggi anche: Musetti-Sonego: orario, precedenti e dove vederla in tv Leggi anche: Musetti-Muller: orario, precedenti e dove vederla in tv La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. 𝗗𝗘𝗥𝗕𝗬 𝗔𝗭𝗭𝗨𝗥𝗥𝗢 𝗔𝗟 𝟮° 𝗧𝗨𝗥𝗡𝗢: 𝗠𝘂𝘀𝗲𝘁𝘁𝗶 🆚 𝗦𝗼𝗻𝗲𝗴𝗼 L'ironia della sorte. Al 2nd turno degli Australian Open sarà derby tutto italiano tra Musetti-Sonego freschi vincitori del doppio insieme ad Hong Kong. Le parole di Lorenzo Sonego: “Non è mai bell facebook Australian Open: #Sinner batte Gaston e avanza, derby tra #Musetti e #Sonego al secondo turno. Il tabellone completo dell'edizione 2026 del torneo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.