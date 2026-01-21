Musetti-Sonego c' è un altro derby per la rivincita di Parigi | il pronostico

Il match tra Musetti e Sonego si ripropone come occasione di rivincita nel circuito, ricordando il confronto di Melbourne dove il piemontese aveva ottenuto una vittoria inaspettata. Entrambi gli azzurri condividono non solo il talento, ma anche un rapporto di amicizia che rende ancora più interessante questa sfida. L'incontro rappresenta un momento importante per i due tennisti, nel contesto di un percorso che mira a consolidare le proprie posizioni nel circuito.

Già nel secondo turno di Melbourne il confronto tra i due azzurri, legati da una forte amicizia: a ottobre aveva vinto a sorpresa il piemontese Lorenzo contro Lorenzo: il tabellone del primo Slam stagionale a Melbourne mette subito a confronto i due tennisiti azzurri, legati da una profonda amicizia e reduci da un trionfo in doppio a Hong Kong. Scopriamo pronostico e quote Musetti-Sonego in programma giovedì 22 gennaio alle ore 1,30. Per Lorenzo Musetti c'è subito un grande ostacolo nella corsa che potenzialmente potrebbe portarlo addirittura a numero 3 del ranking, alle spalle di Sinner e Alcaraz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

