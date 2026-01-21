Muore travolto da un’auto strazio per la tragica fine di Maurizio noto agente di commercio

Nella serata di lunedì, nel centro di Colle, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di Maurizio Carli, 61 anni, noto agente di commercio. L’evento ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale, ancora sconvolta dalla perdita improvvisa. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’incidente, mentre familiari e amici si stringono nel dolore per questa perdita.

Colle, 21 gennaio 2026 – In un tragico incidente avvenuto nella strada serata di lunedì nel centro abitato di Colle ha perso la vita il 61enne Maurizio Carli. L’uomo, residente nella città di Arnolfo, è stato travolto da un’auto in via Dante, nella parte bassa di Colle. Ancora da ricostruire la dinamica dell’investimento, che al momento è al vaglio dei carabinieri della compagnia valdelsana. Erano le 22.34 in punto quando alla centrale del 118 è arrivata la richiesta di intervento. Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto l’ambulanza della Misericordia di Staggia e l’automedica della Misericordia di Siena, oltre a una pattuglia dell’Arma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

