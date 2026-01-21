msi annuncia delle promozioni legate ai monitor da gaming con resident evil requiem in regalo

A gennaio, MSI presenta nuove promozioni dedicate ai monitor gaming di fascia alta, ideali per gli appassionati che desiderano migliorare la propria postazione. Le offerte includono modelli con tecnologia QD-OLED, dual-mode o MiniLED, ideali per un’esperienza di gioco di qualità. Insieme alle promozioni, è possibile ricevere in regalo Resident Evil Requiem, un’ulteriore occasione per arricchire il proprio setup gaming.

MSI annuncia a Gennaio nuove opportunità per gli appassionati di videogiochi alla ricerca di un upgrade per la propria postazione: arrivano a gennaio due promozioni dedicate ai suoi monitor gaming di fascia alta con tecnologia QD-OLED, dual-mode o miniled e desktop gaming. Per chi è alla ricerca di un monitor pensato per fare la differenza nelle sessioni di gioco – con neri profondi, colori vividi, tempi di risposta fulminei e refresh rate ultra-fluidi – arriva il momento perfetto per fare il grande passo perché oltre alle prestazioni visive eccezionali dei suoi monitor, MSI aggiunge un valore unico: bundle imperdibili e codici Steam Wallet, per vivere esperienze memorabili.

Resident Evil Showcase: nuovo gameplay per Resident Evil Requiem, collaborazioni con Porsche e HamiltonDurante il Resident Evil Showcase di gennaio, Capcom ha presentato un nuovo gameplay di Resident Evil Requiem, evidenziando aspetti tecnici e collaborazioni con Porsche e Lewis Hamilton.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

