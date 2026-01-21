Moviola Juve Benfica LIVE | gli episodi dubbi del match

Segui con attenzione la moviola della partita tra Juventus e Benfica, analizzando gli episodi più discussi e controversi della settima giornata di Champions League. In questa recensione, vengono esaminati in modo obiettivo i momenti chiave e le decisioni arbitrali, offrendo un approfondimento chiaro e dettagliato per comprendere meglio quanto avvenuto durante il match.

Moviola Juve Benfica: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la settima giornata di Champions League. La Juve affronta il Benfica per la settima giornata di Champions League 202526. Arbitra l’incontro Serdar Gözübüyük. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Rogier Honig e Patrick Inia, mentre il quarto ufficiale sarà Jeroen Manschot. La direzione del VAR vedrà all’opera l’arbitro Bram Van Driessche con il supporto dell’arbitro Dennis Higler. L’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. JUVE BENFICA LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Juve Benfica. IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moviola Juve Benfica LIVE: gli episodi dubbi del match Leggi anche: Moviola Juve Udinese LIVE: gli episodi dubbi del match Leggi anche: Moviola Cremonese Juve LIVE: gli episodi dubbi del match Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. LIVE : Juventus vs Benfica Live Stream / UEFA women's Champions League Match - 2025 Argomenti discussi: Moviola Juventus-Cremonese, c'era il rigore al 24'? Prima assegnato, poi tolto: cosa è successo; Doveri, gara top ma c'è una macchia: perché ha sbagliato sul rigore; Cagliari-Juventus, la moviola LIVE: revocato un rigore a Miretti, giallo per simulazione a Yildiz; Pressing: Sabatini: Il problema del Napoli? È che non si sa quando tornano gli infortunati Video. Juve-Benfica diretta Champions League: risultato e aggiornamenti in tempo reale LIVESpalletti e Mourinho si sfidano allo Stadium nella penultima giornata della League Phase: aggiornamenti in tempo reale. corrieredellosport.it Juventus-Benfica, le formazioni ufficiali e il risultato LIVEL'Atalanta ha l'opportunità di fare un passo netto in avanti verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Palladino affronta l'Athletic Bilbao. Scamacca riferimeto ... sport.sky.it Moviola #CagliariJuve L'analisi di #Tonolini a Open Var x.com Moviola #CagliariJuve L'analisi di #Tonolini a Open Var - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.