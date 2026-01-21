Moviola Inter Arsenal era rigore su Lautaro?

Nella sfida tra Inter e Arsenal, è emersa una discussione riguardante un possibile rigore su Lautaro Martinez, rivolta alla moviola. La partita, valida per la 7ª giornata della fase a gironi di Champions League 202526, si è conclusa con una sconfitta per l’Inter, che ha perso 3-1 a San Siro. Analizzare gli episodi chiave aiuta a comprendere meglio le decisioni arbitrali e il loro impatto sul risultato.

Moviola Inter Arsenal. Serata amara per l'Inter, che a San Siro cade 3-1 contro l'Arsenal nel big match della 7ª giornata della League Phase di Champions League 202526. Oltre al risultato, a far discutere sono stati diversi episodi arbitrali diretti dal portoghese João Pinheiro, finiti inevitabilmente sotto la lente d'ingrandimento. Di seguito l'analisi delle principali situazioni controverse della gara. Moviola Inter Arsenal. Gli episodi chiave 8' – Braccio largo su Dimarco Contrasto duro di Timber che, con il braccio largo, colpisce Dimarco al volto. Il nerazzurro finisce a terra, ma per Pinheiro è solo uno scontro di gioco.

