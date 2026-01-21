Mourinho incontra alcuni tifosi della Roma e parla del suo ritorno | Non si sa mai CorSport

Ieri sera, José Mourinho ha incontrato alcuni tifosi della Roma in un hotel di Torino, alla vigilia della partita tra Juventus e Benfica. L’allenatore ha condiviso alcune riflessioni sul suo ritorno, lasciando aperta la possibilità di future collaborazioni. L’evento si è svolto in un clima tranquillo, in un contesto informale, offrendo ai tifosi l’occasione di scambiare qualche parola con il tecnico portoghese.

José Mourinho ha incontrato ieri sera, in un hotel di Torino e alla vigilia di Juve-Benfica, un gruppo di tifosi romanisti rimasti in città dopo la trasferta di domenica scorsa. Avvisato da Rui Costa, Mou è sceso in tuta e maglia a maniche corte nonostante il freddo, fermandosi qualche minuto con i fan. Lo riporta il Corriere dello Sport. #Mourinho e il regalo dei tifosi dell’ #ASRoma incontrati a Torino: “Torno? Non si sa mai.” https:t.coRLPCOaWvE4 pic.twitter.com1qF9hMCrkB — laroma24.it (@LAROMA24) January 21, 2026 Sul possibile ritorno a Roma, Mourinho si è limitato a un classico “non si sa mai”, ma la sorpresa dei tifosi gli ha fatto molto piacere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

