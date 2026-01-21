Mourinho icontra alcuni tifosi della Roma e parla del suo ritorno | Non si sa mai CorSport

Ieri sera, a Torino, José Mourinho ha incontrato alcuni tifosi della Roma presso un hotel, in vista della partita Juventus-Benfica. L’allenatore ha commentato il suo ritorno, lasciando aperta la possibilità di future occasioni. L’incontro, avvenuto alla vigilia della sfida, ha rappresentato un momento di confronto diretto tra il tecnico e i supporter giallorossi, sottolineando l’importanza del rapporto tra squadra e tifoseria.

José Mourinho ha incontrato ieri sera, in un hotel di Torino e alla vigilia di Juve-Benfica, un gruppo di tifosi romanisti rimasti in città dopo la trasferta di domenica scorsa. Avvisato da Rui Costa, Mou è sceso in tuta e maglia a maniche corte nonostante il freddo, fermandosi qualche minuto con i fan. Lo riporta il Corriere dello Sport. Sul possibile ritorno a Roma, Mourinho si è limitato a un classico "non si sa mai", ma la sorpresa dei tifosi gli ha fatto molto piacere.

