Mourinho e la rivalità con la Juventus I gesti le frasi e gli scontri tra il portoghese e la Vecchia Signora

La rivalità tra José Mourinho e la Juventus si è manifestata attraverso gesti, dichiarazioni e scontri nel corso degli anni. Questo rapporto, caratterizzato da tensioni sportive e confronti verbali, ha spesso attirato l’attenzione degli appassionati e degli analisti. In questo articolo, si analizzano i momenti più significativi di questa rivalità, evidenziando le dinamiche tra il tecnico portoghese e la Vecchia Signora.

Verso Juve Benfica, la rivalità tra i bianconeri e Mourinho. I gesti, le frasi e gli scontri tra il tecnico portoghese e la Vecchia Signora. La Juventus si prepara a vivere una notte europea ad alta tensione, ospitando una vecchia conoscenza che ha fatto dell’antagonismo coi colori bianconeri un marchio di fabbrica. La sfida di Champions League contro il Benfica riporta a Torino José Mourinho, riaccendendo una rivalità storica fatta di veleni e provocazioni. Impossibile dimenticare l’era nerazzurra, segnata da conferenze stampa incendiarie: dal celebre “ meju no jugare ” del 2009, allusione a presunti favori arbitrali per i rivali, fino alla polemica sull’ “area di 25 metri” che, secondo lui, esisteva solo per la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

