Mourinho a Torino sorpresa dei tifosi della Roma | Non si sa mai…

A Torino, José Mourinho ha suscitato sorpresa tra i tifosi della Roma, grazie a un episodio inaspettato alla vigilia della partita di Champions League tra Juventus e Benfica. Il tecnico portoghese, presente in città, ha attirato l’attenzione con un gesto che ha riacceso ricordi e curiosità, lasciando tutti con il dubbio su eventuali sviluppi futuri. Un momento che ha aggiunto un tocco di mistero alla serata torinese.

Notte speciale a Torino per José Mourinho. Alla vigilia della sfida di Champions League tra Juventus e Benfica, il tecnico portoghese è stato protagonista di un fuori programma che ha riportato tutti indietro nel tempo. Nel ritiro del Benfica, Mourinho ha ricevuto la visita a sorpresa di un gruppo di tifosi della Roma, arrivati con uno striscione giallorosso dedicato allo Special One. Avvisato dal presidente Rui Costa, l’allenatore è sceso in hotel per incontrare i sostenitori, visibilmente colpito dal gesto. Un momento breve ma intenso, carico di emozione. Mourinho ha ringraziato, si è fermato a parlare e, sollecitato su un possibile ritorno nella Capitale, ha lasciato una frase destinata a far rumore: “Non si sa mai. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

