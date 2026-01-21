Motor News | F1 2026 | la rivoluzione delle gare spiegata da Gianluca d’Alessandro di Motosportcom
Motor News inaugura la stagione 2026 con un approfondimento sulle novità nel mondo della Formula 1. In questa intervista esclusiva, Gianluca d’Alessandro di Motorsport analizza i cambiamenti e le innovazioni previste per il campionato, offrendo un quadro chiaro e dettagliato delle trasformazioni in atto nel mondo delle corse. Un’occasione per comprendere le direzioni future della F1 e le implicazioni per gli appassionati.
Motor News inaugura la stagione 2026 con una intervista esclusiva a Gianluca d’Alessandro di Motorsport.com. Insieme a Beatrice Frangione, analizziamo nel dettaglio il nuovo campionato di Formula 1, destinato a rivoluzionare il modo di correre e di attaccare in pista. Le nuove monoposto F1 2026 porteranno cambiamenti profondi: aerodinamica, gestione dell’energia e strategie d’attacco completamente nuove a disposizione di team e piloti. Un’analisi chiara e approfondita per capire come cambieranno le gare, e cosa aspettarsi dal futuro della Formula 1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Stagione F1 2025: il recap con Gianluca d’Alessandro di Motosport.comNell'articolo, Beatrice Frangione intervista Gianluca d’Alessandro di Motorsport.
Leggi anche: La F1 vuole gare più belle, si va verso una rivoluzione totale: nel 2026 nuove regole per i pit stop
Motor News | F1 2026: la rivoluzione delle gare spiegata da Gianluca d’Alessandro di Motosport.com
Argomenti discussi: Cosa sappiamo ad oggi della nuova Ferrari per il Mondiale di F1 2026; F1 - F1 2026, Ferrari SF-26: confermato il push-rod al posteriore; Il ruolo di Toyota, i motori Ferrari, baby Bearman: ecco la Haas per il Mondiale 2026; F1 2026, Haas presenta la VF-26: le forme della prima auto della nuova era.
Il motore Mercedes F1 2026 debutta in pista prima del meeting sul trucco: Briatore lo fa esordire a sorpresaLa Alpine di Flavio Briatore porta in pista a Silverstone il nuovo motore Mercedes F1 2026, al centro delle polemiche sul presunto trucco del rapporto ... fanpage.it
F1 2026, tutte le info utili: regolamento, team/piloti, calendario e dove vederla in TVLa stagione 2026 di Formula 1 è ormai alle porte: ecco le info utili sul nuovo regolamento, team e piloti, calendario e dove vedere le gare in TV. tuttotech.net
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.