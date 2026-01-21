Motor News | F1 2026 | la rivoluzione delle gare spiegata da Gianluca d’Alessandro di Motosportcom

Motor News inaugura la stagione 2026 con un approfondimento sulle novità nel mondo della Formula 1. In questa intervista esclusiva, Gianluca d’Alessandro di Motorsport analizza i cambiamenti e le innovazioni previste per il campionato, offrendo un quadro chiaro e dettagliato delle trasformazioni in atto nel mondo delle corse. Un’occasione per comprendere le direzioni future della F1 e le implicazioni per gli appassionati.

Motor News inaugura la stagione 2026 con una intervista esclusiva a Gianluca d’Alessandro di Motorsport.com. Insieme a Beatrice Frangione, analizziamo nel dettaglio il nuovo campionato di Formula 1, destinato a rivoluzionare il modo di correre e di attaccare in pista. Le nuove monoposto F1 2026 porteranno cambiamenti profondi: aerodinamica, gestione dell’energia e strategie d’attacco completamente nuove a disposizione di team e piloti. Un’analisi chiara e approfondita per capire come cambieranno le gare, e cosa aspettarsi dal futuro della Formula 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

