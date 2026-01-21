MotoGp 2026 Aprilia Trackouse pronta a stupire

Il team satellite Aprilia Trackhouse ha aperto la stagione 2026 con un evento che ha attirato l’attenzione degli appassionati. Presentando una doppia livrea, ha mostrato entusiasmo e professionalità, segnando un inizio promettente per il campionato. Questa giornata ha rappresentato un momento importante per il team, che punta a ottenere risultati significativi nel nuovo anno.

Roma, 21 gennaio – Doppia livrea per doppie emozioni. Così il primo giorno di. scuola del team satellite Aprilia, il team Trackhouse è stato in qualche modo uno show. La livrea-base delle due RS-GP “americane” è azzurra, gialla e nera ma in cinque occasioni Fernandez e Ogura porteranno in gara una Aprilia dipinta negli storici colori Gulf: nei primi due appuntamenti dell’anno in Thailandia e Brasile, nelle tappe autunnali di Indonesia e Malesia ma anche - nella fase centrale della stagione, nel Gp d’Italia al Mugello. Davide Brivio, team principal del Trackhouse Aprilia, racconta con orgoglio il filo diretto fra il suo lavoro negli Stati Uniti e quello (in parallelo) degli uomini Aprilia, in Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp 2026, Aprilia Trackouse pronta a stupire Leggi anche: MotoGp, Lorenzo: “Aprilia ha raggiunto Ducati” Leggi anche: MotoGp, podio per Aprilia Racing e Marco Bezzecchi nella sprint a Portimão Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. HIGHLIGHTS 2026 Aprilia Racing Team Presentation MotoGP, Aprilia Trackhouse presenta la moto 2026. Diretta LIVE dalle 15Giornata di presentazioni in MotoGP: dopo Yamaha è la volta di Aprilia Trackhouse, che svelerà le RS-GP di Raul Fernandez e Ai Ogura. L'unveiling sarà visibile in streaming al link qui sotto a partire ... sport.sky.it MotoGp 2026, Aprilia Trackouse pronta a stupireIl team satellite americano diretto da Brivio mette a disposizione di Fernandez e Ogura lo stesso mezzo ‘factory’ di Martin e Bezzecchi: l’occasione per competere al top. Due le livree, tra cui quella ... sport.quotidiano.net MOTOGP - SVELATE LE COLORAZIONI TRACKHOUSE: TORNA ANCHE LA LIVREA GULF #MemasGP #MotoGP #Trackhouse #Aprilia - facebook.com facebook MotoGP, Aprilia Trackhouse presenta la moto 2026. Diretta LIVE #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.