Moscati lancia PSinforma | aggiornamenti in tempo reale ai familiari dei pazienti in Pronto soccorso

Da avellinotoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Azienda Moscati introduce PSinforma, un servizio di messaggistica che fornisce aggiornamenti in tempo reale ai familiari dei pazienti ricoverati in Pronto Soccorso. Questa iniziativa mira a migliorare la comunicazione e offrire maggiore trasparenza, garantendo un'informazione tempestiva e diretta. PSinforma rappresenta un nuovo modo di mantenere i familiari costantemente aggiornati sulla situazione dei loro cari, nel rispetto della privacy e della professionalità.

L’Azienda Moscati attiva PSinforma, il servizio di messaggistica in tempo reale per aggiornare i familiari dei pazienti in Pronto soccorso.Il manager Perito: «È solo l’ultima iniziativa di 5 mesi di lavoro costante per riorganizzare l’emergenza. C’è ancora da fare, ma la strada è tracciata».Un.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

VIDEO/ “PSinforma”: messaggi in tempo reale del Pronto SoccorsoPSinforma è un servizio di messaggistica SMS ideato dall'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, volto a migliorare la comunicazione con i cittadini e a rendere più trasparente e gestibile l’attesa in Pronto Soccorso.

