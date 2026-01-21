Moscati lancia PSinforma | aggiornamenti in tempo reale ai familiari dei pazienti in Pronto soccorso

L'Azienda Moscati introduce PSinforma, un servizio di messaggistica che fornisce aggiornamenti in tempo reale ai familiari dei pazienti ricoverati in Pronto Soccorso. Questa iniziativa mira a migliorare la comunicazione e offrire maggiore trasparenza, garantendo un'informazione tempestiva e diretta. PSinforma rappresenta un nuovo modo di mantenere i familiari costantemente aggiornati sulla situazione dei loro cari, nel rispetto della privacy e della professionalità.

L'Azienda Moscati attiva PSinforma, il servizio di messaggistica in tempo reale per aggiornare i familiari dei pazienti in Pronto soccorso. Il manager Perito: «È solo l'ultima iniziativa di 5 mesi di lavoro costante per riorganizzare l'emergenza. C'è ancora da fare, ma la strada è tracciata». PSinforma è un servizio di messaggistica SMS ideato dall'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, volto a migliorare la comunicazione con i cittadini e a rendere più trasparente e gestibile l'attesa in Pronto Soccorso. Il Moscati attiva PSinforma: Migliorare la comunicazione con i cittadini e rendere più ordinata, trasparente e sostenibile la gestione dell'attesa in Pronto soccorso. La segretaria della Cisl Fp Irpinia Sannio, Sonia Petrucciani, lancia l'allarme sul sovraffollamento continuo del Pronto Soccorso del Moscati di Avellino. «Serve un intervento strutturale per evitare lunghe attese ai cittadini, l'impegno del dg Perito non basta»

