Morto Brice Goupy l’attaccante che girava l’Europa del calcio minore | trovato senza vita in hotel era atteso in Sicilia per giocare in Eccellenza

È deceduto Brice Goupy, calciatore francese di 30 anni conosciuto per la sua esperienza nel calcio minore europeo, tra cui Lituania, Cipro e Romania. Trovato senza vita in un hotel, l’atleta era atteso in Sicilia per una nuova avventura in Eccellenza. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel panorama del calcio dilettantistico, lasciando un ricordo tra chi ha seguito la sua carriera.

È morto Brice Goupy, calciatore francese 30enne con esperienza in diversi paesi europei, tra cui Lituania, Cipro e Romania. Goupy era atteso in Italia per iniziare una nuova avventura in Eccellenza Sicilia, con la Folgore Castelvetrano, ma è stato trovato senza vita nella sua stanza d’albergo in Francia. Secondo le prime ricostruzioni che arrivano da alcune testate locali, è stato colto da un malore improvviso, ma sul caso continuano a indagare le autorità francesi. Goupy aveva alle spalle una carriera peculiare, fatta appunto di tante esperienze in giro per l’Europa, tutte nel calcio minore. Era già stato in Italia, ad Arnara (provincia di Frosinone). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

