moretti 10 ore dai pm sul conto solo 500 euro

Jacques Moretti è stato sottoposto a oltre dieci ore di interrogatorio dai pubblici ministeri svizzeri, durante il quale ha dichiarato di avere sul conto solamente 500 euro. L'interrogatorio, avvenuto ieri, rappresenta la seconda occasione in cui il soggetto viene ascoltato dagli inquirenti, offrendo dettagli importanti sulla propria situazione finanziaria.

Oltre dieci ore di interrogatorio per Jacques Moretti, sentito ieri per la seconda volta dai pm Svizzeri. Presenti anche gli avvocati delle parti civili, e la moglie Jessica, che però sarà formalmente interrogata oggi. Lui è arrivato su un furgone della polizia, lei accompagnata dai suoi legali, non ha risposto alle domande dei cronisti. La Procura ha chiesto conto a Moretti degli elementi emersi nella prima fase dell'inchiesta, e a differenza del primo interrogatorio, che ha riguardato la situazione personale e patrimoniale della coppia, è entrata nel merito dei fatti. I pannelli, la porta di servizio al piano terra chiusa a chiave, l'uscita di sicurezza al seminterrato ostruita da un mobile, la cancellazione dei social del Constellation nelle ore dopo la strage, le discrepanze emerse dalle testimonianze dei dipendenti e dei clienti del locale sulla dinamica della notte della tragedia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stato ascoltato in procura per circa 10 ore.

