Morcone manifestazione dedicata al Rural Design

Dal 27 aprile al 3 maggio 2026, Morcone ospiterà la Tammaro Rural Design Week, una manifestazione dedicata al Rural Design e alla promozione delle aree interne. L’evento prevede una serie di iniziative e esposizioni che coinvolgono il territorio, con l’obiettivo di stimolare la riflessione sulla rigenerazione e il rilancio delle comunità locali. Un’occasione per condividere proposte e progetti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle zone rurali.

Dal 27 aprile al 3 maggio 2026, Morcone ospiterà la Tammaro Rural Design Week 2026, una settimana di esposizione diffusa sul territorio con installazioni, incontri pubblici, proiezioni, laboratori ed escursioni. La manifestazione esplora approcci alla progettazione che pongono al centro relazioni e interconnessioni tra le parti di un sistema, più che interventi isolati sui singoli elementi. L'iniziativa è realizzata nell'ambito del progetto TAM – La cultura è un fiume, finanziato dal PNRR – Attrattività dei borghi, Ministero della Cultura, NextGenerationEU, a cura di Ru.De.Ri ETS – Rural Design per la Rigenerazione dei Territori, in collaborazione con il Comune di Morcone.

