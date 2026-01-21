Morbegno anziana murata in casa da una scala Il figlio | è un abuso edilizio

A Morbegno, una donna di 88 anni rimane bloccata in casa a causa di una scala, con il figlio che denuncia un possibile abuso edilizio. La vicenda di Bianca Romegialli, invalida al 100%, si inserisce in un contesto già noto all’amministrazione comunale di Patrizio Del Nero, evidenziando le criticità legate all’edilizia e alla tutela delle persone più vulnerabili nella frazione di Valle.

Morbegno (Sondrio), 21 gennaio 2026 – Quella di Bianca Romegialli, 88 anni, invalida al 100% e u nica residente fissa della frazione morbegnese di Valle, non si può dire che per l’Amministrazione comunale guidata da Patrizio Del Nero sia una storia nuova. Passaggio sbarrato . Da quasi due ann i Albino Agnelli, uno dei cinque figli della donna, si batte (per ora ancora invano) contro una barriera architettonica, “un abuso edilizio che il Comune continua a prendere tempo e non vuole togliere” che di fatto costringe la madre a non potersi spostare da casa. Si tratta di una s cala in calcestruzzo e sasso, pochi gradini che, andando a restringere il passaggio, rendono quasi impossibile il transito di una sedia a rotelle, per non parlare, poi, di qualsivoglia mezzo di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

