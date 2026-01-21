Scopri in anteprima il video di Moondance, il nuovo singolo di SOLO1981, progetto solista di Stefano Giambastiani attivo dal 2014. L’opera, realizzata con acrilico su tela, rappresenta un’interpretazione visiva del brano, offrendo un’esperienza artistica che unisce musica e arti visive. Un’ulteriore espressione del percorso creativo di SOLO1981, che continua a esplorare nuove forme di comunicazione e innovazione artistica.

MOONDANCE (ACRILICO SU TELA), nuovo singolo di SOLO1981, progetto solista attivo dal 2014 e guidato da Stefano Giambastiani. MOONDANCE (ACRILICO SU TELA) è un ritratto dell’epoca in cui viviamo: un tempo dominato da smartphone, social network e sovrastimolazione costante, che rischia di renderci progressivamente ciechi, sordi e apatici. Il brano nasce come un invito ad aprire gli occhi e a risvegliarsi dal torpore contemporaneo, recuperando umanità ed empatia. Il singolo anticipa il nuovo album VWEIRD, in uscita il 20 febbraio 2026 per Karma Field Records e ne introduce l’immaginario sonoro: un equilibrio sospeso tra elettronica, alternative rock e suggestioni post-punk, dove atmosfera e introspezione convivono in una forma personale e anticonformista. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

Moondance (Acrilico su Tela ) in anteprima il video di SOLO1981

