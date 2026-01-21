MonzaCon Winter Edition 2026 è un evento dedicato al fumetto e alla cultura pop, che si distingue nel panorama nazionale per la sua impostazione autentica e accessibile. La manifestazione, giovane ma consolidata, offre un’occasione per appassionati e appassionate di scoprire novità, incontrare professionisti e condividere la passione in un ambiente accogliente e informale. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del settore.

Nel panorama nazionale delle fiere dedicate al fumetto e alla cultura pop, MonzaCon Winter Edition 2026 si presenta come una realtà giovane ma con un'identità già ben definita. In programma sabato 24 e domenica 25 gennaio all'Opiquad Arena di Monza, l'evento nasce con un obiettivo preciso: mantenere al centro l'incontro diretto tra pubblico e artisti, valorizzando il fumetto come esperienza umana prima ancora che commerciale. A raccontare questo approccio contribuiscono anche i firmacopie ufficiali che, a ogni edizione, gli autori realizzano appositamente per MonzaCon. Disegni originali, nati dal dialogo con l'evento, che hanno portato in poco più di un anno alla creazione di una collezione di oltre 20 opere inedite, oggi riunite in una mostra che ripercorre la storia e l'evoluzione della manifestazione attraverso lo sguardo dei suoi protagonisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - MonzaCon, quando il fumetto diventa casa

Leggi anche: Intimissimi Loungewear: quando il comfort diventa stile, tra casa e città

Leggi anche: Topolino, Alberto Angela diventa un fumetto

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: MonzaCon Winter Edition: fumetti, creatività e inclusione; MonzaCon 2026; A Monza il mega festival del fumetto con la mostra dei Lego; MonzaCon Winter Edition 2026: il 24 e 25 gennaio Monza diventa capitale di fumetti, cosplay e cultura pop.

Torna MonzaCon: due giorni tra fumetti, cosplay, giochi e LegoL'appuntamento per tutti gli appassioonati è per sabato 24 e domenica 25 gennaio all’Opiquad Arena di viale Stucchi ... varesenews.it

A Monza il festival del fumettoFumetti. Ma anche cosplay, giochi, musica e raduni a tema. E anche una mostra dei mattoncini Lego. All'Opiquad Arena di viale Stucchi a Monza, sabato 24 e domenica 25 gennaio torna MonzaCon, la due gi ... monzatoday.it

MonzaCon Winter Edition 2026: date, ospiti e tutto quello che vi aspetta a Monza! Segnatevi le date, perché sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026 Monza diventa il cuore pulsante di fumetto, cosplay e cultura pop con la nuova MonzaCon Winter Edition 202 - facebook.com facebook