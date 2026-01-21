Montoro truffa online smascherata dai Carabinieri | falsa venditrice denunciata

I Carabinieri di Montoro hanno identificato e denunciato una giovane residente nella provincia di Napoli per aver messo in atto una truffa online ai danni di un cittadino locale. L'indagine ha permesso di smascherare la falsa venditrice, contribuendo alla tutela dei consumatori e alla prevenzione di frodi digitali.

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria una ragazza della provincia di Napoli, resasi responsabile del reato di truffa a danno di un cittadino montorese.La truffa: annuncio online e falso profilo di venditriceLa donna, spacciandosi titolare di.

