Montoro AV | truffa on-line – Sedicente venditrice di motori scoperta dai Carabinieri

A Montoro, i Carabinieri hanno denunciato una ragazza di Napoli per aver simulato la vendita online di un motore Fiat Panda, truffando un cittadino locale. L’indagine ha permesso di individuare e segnalare l’autrice della frode, evidenziando l’importanza di prestare attenzione alle transazioni digitali e di rivolgersi alle autorità in caso di sospetti.

Denunciata dai Carabinieri di Montoro una ragazza per truffa online su vendita di motore Fiat Panda. I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, una ragazza della provincia di Napoli, resasi responsabile del reato di " truffa " a danno di un cittadino montorese. La donna, spacciandosi titolare di una società di rivendita di parti meccaniche per autovetture, pubblicava sul web un annuncio relativo alla vendita di un motore per autoveicolo Fiat Panda. L'ignaro cittadino montorese, allettato dalla conveniente offerta commerciale, dopo aver contattato la donna concordava l'acquisto del motore saldando l'intera cifra pattuita con un bonifico di circa 1.

