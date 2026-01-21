Montemarciano ecco i caffè tok tok con artisti e operatori nel foyer

A Montemarciano, il teatro si apre alla comunità con i Caffè Tok Tok, un’occasione per artisti e operatori di condividere idee e progetti nel foyer. Un’iniziativa che mira a rendere gli spazi teatrali più accessibili e vivaci, promuovendo incontri autentici tra professionisti e cittadini, in un’atmosfera informale e collaborativa.

Montemarciano (Ancona), 21 gennaio 2026 - Aprire il teatro alla città, abitare i suoi spazi in modo informale, trasformare il foyer in un luogo di dialogo reale. Nascono da qui i Caffè Tok Tok, una serie di incontri aperti al pubblico a Montemarciano pensati per raccontare i mestieri dello spettacolo dal vivo attraverso il confronto diretto con artisti e operatori del settore, in un clima conviviale e accessibile. I Caffè Tok Tok si inseriscono all'interno di Tok Tok – Bussare alle Marche, un progetto ideato dalla Asini Bardasci di Filippo Paolasini e finanziato dalla Regione Marche – Politiche giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, attraverso il Fnpg 2023.

