Montefredane avviati i lavori per il nuovo asilo nido a Bosco Magliano

A Montefredane, sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido a Bosco Magliano. L’intervento, parte del piano nazionale di riforma del settore educativo, mira a migliorare i servizi per le famiglie e a offrire spazi adeguati per la crescita dei bambini. L’opera si inserisce in un contesto di sviluppo e attenzione alle esigenze della comunità locale.

Montefredane, 21 gennaio 2026 – Hanno preso ufficialmente il via i lavori per la costruzione di un nuovo asilo nido in località Bosco Magliano, un intervento che si inserisce all'interno del piano nazionale di riforma del settore educativo.Il progetto è finanziato grazie ai fondi previsti dal.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Naro, al via i lavori per il nuovo asilo nido comunale Leggi anche: Castellabate, iniziati i lavori per il nuovo asilo nido comunale Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Montefredane, avviati i lavori per il nuovo asilo nido a Bosco Magliano. Avviati i lavori di restauro della basilica Mauriziana con un affresco del MorgariI restauri hanno permesso di approfondire la tecnica esecutiva del Morgari. Le ricerche condotte sui documenti dell’Archivio Storico dell’Ordine Mauriziano hanno permesso di chiarire anche i tempi ... rainews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.