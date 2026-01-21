moncler rongone nuovo ad dal primo aprile 2026

A partire dal primo aprile 2026, Bartolomeo ‘Leo’ Rongone assumerà il ruolo di amministratore delegato di Moncler, consolidando la direzione strategica del gruppo. Questa nomina rappresenta un passo importante per l’azienda, volta a sostenere la crescita e lo sviluppo nel settore del lusso e dell’outerwear. Rongone porta con sé un’esperienza significativa, che contribuirà a rafforzare la posizione di Moncler sul mercato globale.

Moncler rafforza la propria struttura organizzativa con l'ingresso di Bartolomeo 'Leo' Rongone come amministratore delegato del Gruppo dal primo aprile 2026. In questo nuovo assetto organizzativo, Remo Ruffini sarà presidente esecutivo mantenendo la responsabilità della direzione creativa e continuando a ricoprire un ruolo primario nella governance e nella definizione della direzione strategica del Gruppo. Questa decisione – avverte Moncler – fa parte di un processo di evoluzione della governance sul quale l'azienda sta ragionando da tempo, permetterà al Gruppo di affrontare al meglio le sfide e le opportunità del futuro, continuando a supportarne il percorso di crescita e sviluppo.

Leo Rongone lascia Bottega Veneta: è il nuovo ceo di Moncler

Moncler cambia il CEO: Ruffini cede il testimone a Rongone

