Monaco | Sinner può prendersi più punti a rete In Musetti ho rivisto una tendenza al lamento

Si è concluso il primo turno degli Australian Open 2026, con l’esordio di Jannik Sinner, che ha ottenuto una vittoria agevole contro Hugo Gaston, ritiratosi per problemi fisici. In precedenza, Monaco ha commentato che Sinner potrebbe migliorare nel gioco a rete, mentre ha osservato una tendenza al lamento in Musetti. Un inizio di torneo che offre spunti di riflessione sulle prestazioni dei giovani italiani nel circuito.

Va in archivio il primo turno degli Australian Open 2026. Oggi abbiamo anche assistito all’esordio di Jannik Sinner che ha superato facilmente il francese Hugo Gaston con il punteggio di 6-2 6-1, prima che il rivale decidesse di ritirarsi per problemi fisici. La puntata odierna di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha parlato di questo e molto alto. Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha dato il via alla sua analisi puntando l’attenzione sui tanti ritiri che hanno contraddistinto le prime giornate di tennis a Melbourne: “ Sono rimasto colpito dalla moria che abbiamo visto nei primi tre giorni di match. 🔗 Leggi su Oasport.it

