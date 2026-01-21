Molfetta Brindisi e Fasano | L’amico ritrovato Da domani

Da domani, Molfetta, Brindisi e Fasano ospitano le prime date dello spettacolo “L’Amico Ritrovato”, interpretato da Fabrizio Bordignon e diretto da Alessandra Pizzi. Tre appuntamenti che offrono un’occasione per riflettere e condividere un’esperienza teatrale significativa, nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti. Un evento culturale da seguire con attenzione per gli appassionati e gli amanti del teatro nella regione.

Tre date imperdibili dello spettacolo " L'Amico Ritrovato", interpretato da Fabrizio Bordignon con la regia di Alessandra Pizzi. Lo spettacolo andrà in scena a: -Molfetta -Auditorium Madonna della Rosa, 22 Gennaio 2026, Ore 20:30 – Brindisi -Museo Archeologico F.Ribezzo, 23 Gennaio 2026, Ore 19:00 – Fasano -Laboratorio Urbano di Fasano, 24 Gennaio 2026, Ore 20:30 In occasione della Giornata della Memoria,Ergo Sum Produzioni-compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura, propone un progetto teatrale di forte impatto emotivo e civile, un invito a ricordare non per giudicare, ma per comprendere.

