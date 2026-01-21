Il Napoli ha presentato una richiesta di modifica alla norma in favore del club, che tuttavia non ha ottenuto il consenso unanime nel Consiglio federale. La proposta di revisione delle NOIF avanzata dal club azzurro ha suscitato discussioni tra i membri, senza portare a un accordo condiviso. Per ora, il mercato di gennaio del Napoli rimane invariato, senza nuove operazioni o variazioni di saldo.

La richiesta del Consiglio federale alla Lega Serie A Il mercato di gennaio del Napoli resta a saldo zero, per ora. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, in Consiglio federale non è stata raggiunta l'unanimità in merito alla proposta di revisione delle NOIF formulata dal club azzurro. Sedici club hanno votato a favore, tre si sono astenuti: parliamo di Inter, Juventus e Roma. L'unico no alla proposta di revisione è arrivato dal Milan. Secondo quanto riportato da 'calcioefinanza.it', le perplessità degli astenuti e del club contrario " non riguardano tanto il merito della questione, quindi la possibilità di utilizzare la liquidità accantonata dal Napoli (che è a quota 174 milioni di euro al 30 giugno 2025) per rientrare nei parametri dell'indicatore del costo del lavoro allargato".

© Calciomercato.it - Modifica alla norma in favore del Napoli: una big ha votato contro

Alessandra Moretti, revocata l'immunità all'eurodeputata del Pd: chi ha votato a favoreL'aula del Parlamento europeo ha approvato la revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, nell'ambito delle indagini sul caso Qatargate.

Leggi anche: Sindacati e opposizioni contro la “norma Pogliese”. Landini: “Cattiveria contro i lavoratori”. Conte: “Infilata col favore delle tenebre”

Argomenti discussi: Recepimento atti UE; Amianto: le modifiche al testo unico sicurezza; Esecuzione penale nei confronti delle detenute madri e decreto sicurezza; Rischio amianto: nuove regole in vigore dal 24 gennaio.

