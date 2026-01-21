Mobilita’ | Ciocchetti-Barbato Fd’I Zone 30 km scelta ideologica
L’opposizione denuncia come le recenti decisioni sulla mobilità a Roma, come le zone 30 km, siano più una scelta ideologica che una risposta concreta alle esigenze della città. Ciocchetti e Barbato di Fd’I sottolineano che tali provvedimenti, invece di migliorare la qualità della vita, rischiano di mettere a rischio la sicurezza dei cittadini, evidenziando la necessità di politiche più serie e pragmatiche.
“Basta giocare con la vita dei cittadini romani. Ogni volta che l’amministrazione capitolina compie una scelta sulla mobilità, questa si rivela per quello che è: una scelta ideologica che non ha nulla a che fare con le politiche serie e pragmatiche di cui la città ha realmente bisogno”. Così dichiarano in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Luciano Ciocchetti e la consigliera capitolina sempre di Fratelli d’Italia Francesca Barbato. “Lo avevamo già sottolineato: le zone 30 non possono essere definite in modo indiscriminato, ma devono essere individuate in base a criteri di sensibilità, come le strade scolastiche o quelle situate nei pressi di ospedali e presidi sanitari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
"Bologna Città 30", Tar Emilia Romagna annulla provvedimento zone a 30 km/h: "Limite illegittimo e ideologico, si rispetti Codice Strada"Il Tar dell'Emilia Romagna ha annullato il provvedimento
Mobilita’: Santori (Lega), limite a 30 km/h bocciato da Tar, Gualtieri ritiri subito provvedimentoIl Tar ha annullato il provvedimento che limitava a 30 kmh le zone di Bologna, evidenziando un’interpretazione importante anche per altre città come Roma.
