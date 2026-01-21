Mo | Idf ' sventato contrabbando di armi dall' Egitto'

L'esercito israeliano ha intercettato un tentativo di contrabbando di armi proveniente dall'Egitto. L'evento si è verificato il 21 gennaio a Tel Aviv, evidenziando l'importanza delle operazioni di sicurezza nella regione. Questa azione contribuisce a rafforzare i controlli e a prevenire il traffico illecito di armi lungo i confini.

Tel Aviv, 21 gen. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha sventato un tentativo di contrabbando di armi dall'Egitto. Lo ha reso noto l'Idf, precisando che, dopo che il sistema di controllo aereo ha identificato ieri un drone che attraversava il confine egiziano, le forze dell'Idf della Brigata Paran lo hanno intercettato e sequestrato una mitragliatrice Mag che trasportava.

