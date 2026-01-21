Miraia gestione e monitoraggio appalti | arriva una piattaforma intelligente

Miraia è una piattaforma innovativa pensata per ottimizzare la gestione e il monitoraggio degli appalti. Grazie a strumenti avanzati, permette di garantire trasparenza, tracciabilità e sicurezza in ogni fase del processo. Semplice da usare e facilmente accessibile, Miraia si propone come supporto affidabile per professionisti e aziende che desiderano migliorare l’efficienza nella gestione degli appalti pubblici e privati.

Nasce Miraia, la piattaforma intelligente progettata per semplificare il monitoraggio documentale e assicurare trasparenza, tracciabilità e sicurezza in ogni fase del processo di gestione degli appalti. Miraia è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che supporta le imprese che affidano parte del proprio business a terzi nella gestione e nel monitoraggio documentale. Grazie a dashboard intuitive e report dettagliati, la piattaforma monitora in modo continuativo tutta la documentazione relativa a fornitori, subappaltatori e lavoratori, permettendo di verificare con precisione scadenze, anomalie ed eventuali carenze.

