Mio marito Francesco Sarcina denuncerà Incorvaia per diffamazione | non si può andare in tv a inventare violenze o fatti gravissimi per visibilità | la difesa di Nayra Garibo

Nayra Garibo annuncia che suo marito, Francesco Sarcina, procederà con una denuncia per diffamazione nei confronti di Incorvaia. Secondo Garibo, è inaccettabile che si possano diffondere in tv accuse false o gravissime solo per ottenere visibilità, sottolineando l'importanza di rispettare la verità e i valori della correttezza.

“Mio marito la denuncerà per diffamazione: non si può andare in televisione a inventare violenze o fatti gravissimi solo per visibilità. Se avesse subito davvero ciò che dice, sarebbe andata in questura, non in tv”. Queste le parole della moglie di Francesco Sarcina, Nayra Garibo a Fanpage, in merito alle dichiarazioni rilasciate da Clizia Incorvaia a “Verissimo”. L’ex del cantante aveva, infatti, dichiarato: “Francesco Sarcina mi bruciò 60 paia di scarpe dopo dei litigi. Non denunciai per nostra figlia. Tre anni fa un aborto in treno per troppo stress”. A stretto giro Garibo aveva replicato sui social: “Clizia Incorvaia, ma non ti vergogni? Tu che per denaro pubblichi senza ritegno i tuoi figli dandoli in pasto al web”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Francesco Sarcina, la moglie Nayra Garibo contro Clizia Incorvaia: “Ma non ti vergogni?”Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, ha risposto alle recenti dichiarazioni di Clizia Incorvaia rilasciate a Verissimo, sollevando una discussione sui rapporti tra i protagonisti.

Chi è Nayra Garibo, la moglie di Francesco SarcinaNayra Garibo, modella messicana, è nota come moglie di Francesco Sarcina dei Le Vibrazioni.

