Minori spinti a fuggire dal centro per incassare i fondi | assolto 42enne sannita

Si conclude con un’assoluzione il procedimento giudiziario a carico di Raffaele Ceniccola, 42 anni di Guardia a Sanframondi. L’indagine, avviata nel 2019 dalla Procura di Roma, riguardava la gestione di un centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati e accuse legate a presunti tentativi di favorire i minori nel fuggire dal centro per ottenere fondi pubblici.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso con una sentenza di assoluzione il procedimento giudiziario a carico di Raffaele Ceniccola, 42 anni di Guardia a Sanframondi, coinvolto nell’inchiesta avviata nel 2019 dalla Procura di Roma sulla gestione di un centro di primissima accoglienza per minori stranieri non accompagnati. La decisione è stata pronunciata ieri dal Tribunale di Roma, che ha assolto il 42enne dalle accuse di abbandono di minori e frode nelle pubbliche forniture, reati per i quali era stato sottoposto, all’epoca dei fatti, a misure cautelari personali. Nel 2019 l’uomo aveva infatti scontato due mesi di arresti domiciliari e successivamente tre mesi di obbligo di firma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

