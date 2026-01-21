Mingueza Juve il Celta Vigo non ascolta offerte per gennaio | trattativa sfumata? La novità

Il Celta Vigo ha confermato di non voler ascoltare offerte per Mingueza nel mercato di gennaio, chiudendo di fatto le possibilità di un trasferimento immediato alla Juventus. La trattativa si può considerare sfumata, costringendo i bianconeri a valutare altre opzioni o a attendere il mercato estivo. La situazione rimane in evoluzione, con Spalletti che dovrà decidere come procedere per rinforzare la rosa.

