MineapolisBondi | nessuno sopra la legge

Il ministro della Giustizia, Pam Bondi, ha affermato a Minneapolis che

1.55 "Nessuno è al di sopra della legge".Lo ha detto il ministro della Giustizia, Pam Bond a Minneapolis. Un chiaro messaggio lanciato dopo che il suo Dipartimento ha notificato ad almeno 5 democratici dello Stato inclusi governatore Tim Walz e sindaco Jacob Frey di essere indagati per aver "cospirato ostacolando migliaia di agenti federali operativi nello Stato dallo scorso mese alla ricerca di immigrati clandestini".Gli indagati avrebbero "incoraggiato violenza" dopo l'uccisiodi Renée Good (7 gennaio,da agente ICE).🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La ministra della Giustizia Usa a Minneapolis: 'Nessuno è sopra la legge'La ministra della Giustizia Pam Bondi a sorpresa a Minneapolis. Nessuno è al di sopra della legge, è il messaggio che Bondi ha lanciato dopo che il suo dipartimento ha notificato ad almeno cinque de ... quotidiano.net