Milano dà fuoco a un senzatetto | caccia all’aggressore

A Milano, un uomo senza fissa dimora è stato gravemente ustionato dopo essere stato aggredito e dato alle fiamme. La vittima, attualmente ricoverata presso l'ospedale Niguarda, presenta ustioni estese alla schiena, alle gambe e al volto. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare e fermare l'autore dell'aggressione, che rappresenta un grave episodio di violenza in città.

La vittima è ricoverata in gravi condizioni al Niguarda di Milano e ha riportato ustioni alla schiena, alle gambe e al volto.

