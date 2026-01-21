Milano-Cortina | Autostrade illumina i caselli col tricolore per i Giochi

Autostrade per l'Italia ha avviato un'iniziativa per illuminare i caselli autostradali con il tricolore italiano, in occasione dei prossimi Giochi di Milano-Cortina. Questa iniziativa mira a celebrare l'evento sportivo e a rafforzare il senso di identità nazionale lungo le principali vie di accesso alle località coinvolte. L'operazione si inserisce in un contesto di valorizzazione e partecipazione civica, senza particolari effetti sulla normale viabilità.

MILANO – Autostrade per l’Italia ha avviato l’illuminazione dei caselli autostradali con il tricolore italiano. Da oggi, 21 gennaio 2026, la stazione di pedaggio di Venezia Nord, porta d’accesso verso le sedi delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà dotata di installazioni luminose permanenti ispirate al tricolore italiano. L’iniziativa, che nei prossimi giorni interesserà anche le stazioni di Belluno sulla A27, Arcoveggio sulla A13 e i principali ingressi autostradali di Milano (Sud, Est e Nord), segna l’avvio delle attività del Gruppo per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Milano Cortina 2026: Aspi, il tricolore sui caselli porte di accesso ai GiochiMilano Cortina 2026 si avvicina, e Autostrade per l’Italia contribuisce all’atmosfera olimpica con l’installazione del tricolore sui caselli delle autostrade.

MILANO-CORTINA 2026: ASPI, IL TRICOLORE SUI CASELLI PORTE DI ACCESSO AI GIOCHIMilano-Cortina 2026 rappresenta un importante evento sportivo internazionale.

Argomenti discussi: Milano Cortina -22: accordo tra la Fondazione e Autostrade per l'Italia; Andrea Bocelli illumina San Siro: la grande musica apre Milano Cortina 2026.

Milano Cortina -16: sui caselli di Aspi illuminazione tricoloreIn vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, la stazione di pedaggio di Venezia Nord sull'autostrada A27 Venezia-Belluno si illumina da oggi con il tricolore. Lo rende noto Aut ... ansa.it

Milano Cortina, sui caselli spunta l'illuminazione tricolore. La prima stazione Venezia Nord sulla A27 VIDEOLa rete di Autostrade per l’Italia diventa parte integrante dello scenario Olimpico e Paralimpico Invernale, tingendosi di tricolore. Da oggi, la stazione di pedaggio di Venezia Nord, ... msn.com

