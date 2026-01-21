A Milano, presso Palazzo Piacentini, è stata inaugurata la mostra “Milano Cortina 2026, i Giochi del Made in Italy”, in occasione della presentazione dei francobolli celebrativi. L’evento, con la partecipazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Urso, mette in luce il legame tra sport e industria, riconosciuto come elemento distintivo del patrimonio italiano. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a data da definirsi.

Inaugurata a Palazzo Piacentini l’esposizione “Milano Cortina 2026, i Giochi del Made in Italy”, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, del sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto, del presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, del Responsabile filatelia di Poste Italiane, Giovanni Machetti, del Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Perrone, e del Presidente di Assosport, Alessio Cremonese. Nel corso dell’evento sono stati inoltre presentati i due francobolli dedicati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, al via il prossimo 6 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano-Cortina: al Mimit inaugurata la mostra e presentati i francobolli celebrativi. Urso: “Binomio sport e industria tratto distintivo Made in Italy”

