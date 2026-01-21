Un avvocato di Milano ha denunciato di aver trovato una sentenza già predisposta prima della conclusione del processo. La vicenda riguarda un procedimento per violenza su un minore, nel quale la difesa ha avanzato richiesta di ricusazione dei magistrati. La segnalazione solleva dubbi sulla correttezza e imparzialità del procedimento giudiziario, suscitando attenzione sulla trasparenza delle procedure legali in casi delicati come questo.

Su quei fogli l'unica cosa non indicata era la pena, dove c'era uno spazio vuoto, per il resto la sentenza era totalmente scritta e motivata ancor prima dell'inizio del processo per violenza sessuale su minore., A Milano l'avvocato del collegio difensivo dell'imputato, Paolo Cassamagnaghi, si è accorto che sul banco dei giudici c'erano delle carte: "Una dozzina di pagine appoggiate sul fascicolo processuale - ha raccontato - e c'era già scritta la sentenza di condanna, veniva dichiarata la penale responsabilità dell'imputato e si dava conto dell'attendibilità della persona offesa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, avvocato denuncia: "Ho trovata una sentenza già scritta prima della fine del processo"

Avvocato trova in aula ‘sentenza già scritta’ prima di fine processoUn avvocato ha sollevato un'eccezione di «sentenza già scritta» prima della conclusione del processo, suscitando attenzione nell'ambito giudiziario.

“Sentenza già scritta prima del processo”, la denuncia degli avvocati dell’imputato. Presentata istanza di ricusazioneGli avvocati dell’imputato a Milano hanno presentato un’istanza di ricusazione, denunciando che la condanna sembra essere stata decisa prima della sentenza.

Sentenza già scritta prima del processo, la denuncia degli avvocati dell’imputato. Presentata istanza di ricusazioneAvvocati scoprono documenti sul banco del giudice con sentenza già scritta in un caso di violenza su minore. Presentata ricusazione. ilfattoquotidiano.it

