Milan tempo di festeggiamenti | Estupinan compie 28 anni!

Oggi a Milanello si celebra un compleanno speciale: Pervis Estupinan compie 28 anni. Il club rossonero si unisce agli auguri per il difensore, riconoscendo il suo contributo e impegno in questa stagione. Un momento di festa che sottolinea l’importanza di valorizzare ogni singolo elemento della rosa, in un percorso di crescita e successi condivisi.

E' tempo di festeggiamenti a Milanello. Quest'oggi Pervis Estupinan compie 28 anni.Il terzino ecuadoriano, arrivato al Milan nella sessione estiva di calciomercato, festeggia il suo primo compleanno da calciatore rossonero. Cresciuto nelle giovanili dell'LDU Quito, Estupinan si è poi trasferito in Italia al servizio dell'Udinese, per poi finire in prestito in diverse squadre: Watford, Almeria, Maiorca, Osasuna e Villareal. Dopo la Spagna si presenta una nuova opportunità: la Premier League con il Brighton ed infine il Milan. LEGGI ANCHE: Milan, 'nuovo' rinforzo per Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

