Milan Sabatini | Saelemaekers molto sottovalutato Jashari è migliorato ha preso fiducia

Sandro Sabatini ha commentato l’ultimo risultato del Milan, vittorioso contro il Lecce per 1-0 a San Siro grazie a Füllkrug. Nel suo intervento, ha sottolineato come Saelemaekers sia spesso sottovalutato e ha evidenziato il miglioramento di Jashari, che ha acquisito fiducia e sicurezza in campo. Questi aspetti evidenziano la crescita della squadra e il contributo di alcuni giocatori chiave.

Il giornalista sportivo Sandro Sabatini, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube' ha commentato il successo, 1-0, del Milan di Massimiliano Allegri contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, maturato domenica scorsa a 'San Siro'. Ecco, dunque, le parole di Sabatini. Sabatini ha quindi proseguito così. "Che cosa viene fuori da questa situazione? Che conta avere il centravanti, il Milan con Niclas Füllkrug ha almeno la mezz'ora finale in cui può fare tutto, giocare, crossare, amministrare, è un giocatore che prima non c'era. Fikayo Tomori continua ad essere di grande livello, Matteo Gabbia non ha grande impegno, Koni De Winter è in crescita". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Sabatini: “Saelemaekers molto sottovalutato. Jashari è migliorato, ha preso fiducia” Idee Saelemaekers. Jashari ha il ritmo. Rabiot che leaderLe idee di Saelemaekers si integrano con il ritmo di Jashari, mentre Rabiot si conferma leader del centrocampo. Leggi anche: Sabatini: “Allegri e il non gioco? Mi arrendo. Io dico che ha migliorato tutti” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Sabatini: “Con Fullkrug il Milan ha diverse opzioni. Saelemaekers troppo sottovalutato” Argomenti discussi: Fullkrug 10, bene Saelemaekers: le pagelle dei giocatori del Milan contro il Lecce; Sabatini: Visto a che serve il centravanti? Il Milan meritava più gol; Saelemaekers non smette di crescere: la clamorosa parabola del belga; Sabatini contro il Milan dopo il match con la Roma: L'esultanza è dovuta certamente alla sensazione di scampato pericolo. Sabatini: Con Fullkrug il Milan ha diverse opzioni. Saelemaekers troppo sottovalutatoNel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato così della partita di ieri sera tra Milan e Lecce. Queste le sue parole: Il Milan ha offerto una partita piena durante i 90 ... milannews.it Infortunio Milan? Le parole di Saelemaekers dopo il Lecce preoccupanoPreoccupano non poco le parole di Saelemaekers dopo Milan-Lecce: il rossonero ha parlato così ai microfoni di 'Dazn'. spaziomilan.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.