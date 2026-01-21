Milan ricordi Jovic? Poker in AEK-Panathinaikos il derby di Atene contro Calabria

Luka Jovic, ex giocatore di Fiorentina e Milan, ha segnato quattro volte nel derby di Atene tra AEK e Panathinaikos, affrontando anche Davide Calabria. Questa partita ha attirato l'attenzione degli appassionati di calcio, evidenziando le performance di Jovic nel campionato greco. Un episodio significativo nella carriera del calciatore, che ha lasciato il segno in una delle rivalità più sentite del calcio ateniese.

Luka Jovic, ex Fiorentina e Milan, in rete quattro volte nel derby di Atene tra AEK e Panathinaikos, nella sfida contro Davide Calabria. Domenica 18 gennaio, nella 17^ giornata della Super League greca, è andato in scena il derby di Atene tra l'AEK e il Panathinaikos. La sfida è terminata con un sonoro 4-0, firmato interamente da Luka Jovic. L'ex centravanti di Fiorentina e Milan, infatti, è andato a segno al 15', al 57', poi al 65' e infine al 79' per il suo personalissimo poker agli ospiti, nelle cui fila milita un altro ex milanista, Davide Calabria. Jovic re di Atene per i tifosi dell'AEK, visto che, all'andata, aveva fatto una tripletta.

