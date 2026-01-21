milan quanti punti arrivati dalla panchina

Il Milan si distingue in Serie A anche per le reti segnate dai giocatori entrati a partita in corso. Con la recente rete di Fullkrug contro il Lecce, il club ha raggiunto un totale di sei gol provenienti dalla panchina. Questo dato evidenzia l'importanza del contributo dei cambi nelle strategie offensive della squadra, sottolineando la profondità e la versatilità del roster rossonero.

Il Milan è la squadra di Serie A che porta più gol dalla panchina. Con la rete decisiva di Fullkrug di domenica sera contro il Lecce sono 6 le reti arrivate da giocatori subentrati. Nessuno come i rossoneri, che sono davanti a Juve, Cagliari, Pisa, Inter e Atalanta, tutte a quota 5. Come riporta Sportmediaset, la squadra di Allegri inoltre, è in testa anche nella classifica dei punti (7, al pari della Juventus) arrivati grazie a queste reti. Un dato da non trascurare nell’economia di un intero campionato I cambi di Allegri fanno spesso la differenza. Nonostante il Milan sia una delle rose più corte del campionato, i cambi dalla panchina hanno spesso portato gol e punti. 🔗 Leggi su Milanzone.it

