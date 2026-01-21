Al termine di Frosinone-Milan Primavera, terminata 0-2, l’allenatore rossonero Giovanni Renna ha commentato l’incontro. Sottolineando l’importanza del progresso dei giovani calciatori, Renna ha dichiarato di non concentrarsi sulla posizione in classifica, ma piuttosto sul miglioramento individuale e collettivo della squadra. Sul derby, ha preferito non esprimersi, concentrandosi sugli aspetti positivi emersi durante la partita.

Torna alla vittoria il Milan Primavera. Dopo il pirotecnico 3-3 contro la Fiorentina di venerdì scorso, i rossoneri di Giovanni Renna hanno ritrovato il successo sul campo del Frosinone. Per i giovani Diavoli, gol di Lontani e Castiello nel secondo tempo. Grazie a questa vittoria, il Milan sale al settimo posto con 30 punti, a 6 lunghezze di distanza dalla Roma prima in classifica. Al termine della gara, l'allenatore rossonero Giovanni Renna ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, dunque, le sue parole. Come si guarda alla classifica in vista del derby? "Per me la classifica è sempre uguale, per me la classifica è la prestazione.

© Pianetamilan.it - Milan Primavera, Renna: “Non guardo la classifica, l’importante è il miglioramento dei ragazzi. Sul derby…”

