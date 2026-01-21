A Milano si avvicina la definizione del rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Nell'ultima puntata di 'Super Blitz', il nuovo format della Gazzetta, sono state fornite le ultime notizie su questa trattativa, evidenziando come ormai manchi solo un dettaglio per ufficializzare il prolungamento del contratto del portiere.

Del rinnovo di Mike Maignan con il Milan si è parlato nell'ultima puntata di 'Super Blitz', nuovo format della Gazzetta. Ecco il video. Del rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno, si è parlato nell'ultima puntata di 'Super Blitz', nuovo format de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco il video in cui viene fatto il punto della situazione sui negoziati tra il club rossonero e il portiere francese, classe 1995, che è anche capitano della formazione di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, per il rinnovo di Maignan manca solo un ‘dettaglio’: le ultime news su ‘Super Blitz’

Calciomercato Milan, Maignan vicino al rinnovo ma c’è un ostacolo: ecco cosa manca | PM NEWSIl calciomercato del Milan si avvicina a un passo dal rinnovo di Maignan, portiere fondamentale per la squadra.

Leggi anche: Milan, i retroscena su Bartesaghi. Maignan e il rinnovo: le ultime. Polemiche sul rigore

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Maignan tiene in vita il Milan, Allegri avverte: Il rinnovo è un problema della società; Tare prima di Milan-Lecce: Rinnovo Maignan? Vogliamo andare avanti con lui, aspettiamo una sua risposta entro le prossime settimane. E Camarda...; Milan, cosa manca per il rinnovo di Maignan. Mateta-Juve, offerta in arrivo?; Tutti i punti portati da Maignan al Milan: perché il rinnovo del portiere è così importante per i rossoneri.

Milan, ci siamo: il rinnovo è a un passo, le parti vicine all’accordo!Il rossonero è pronto a rinnovare il contratto con il Milan: le trattative sono in fase avanzata, manca solo un ultimo nodo da risolvere. spaziomilan.it

Milan, Maignan: frenata per il rinnovo, Tare rischia di dover ricomprare il portiereBattuta d’arresto nella trattativa per il rinnovo di contratto di Maignan col Milan: le richieste degli agenti potrebbero risultare un ostacolo complicato da superare per i rossoneri ... sport.virgilio.it

CorSport, Milan: Maignan sempre più vicino al rinnovo. Allegri chiede certezze in difesa - facebook.com facebook

CorSport, Milan: Maignan sempre più vicino al rinnovo. Allegri chiede certezze in difesa x.com