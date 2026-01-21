Milan la doppia veste di Modric | fenomeno in campo ma utile anche fuori La curiosità

Luka Modric, centrocampista croato nato nel 1985, è noto per le sue qualità tecniche e il ruolo fondamentale in campo. Recentemente, ha giocato solo alcuni minuti nel match Milan-Lecce, ma si prepara a tornare titolare nell’impegno contro la Roma all’Olimpico. La sua presenza rappresenta un elemento di esperienza e affidabilità, confermando la sua importanza sia in partita che come punto di riferimento fuori dal campo.

Domenica 25 gennaio, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026: un vero e proprio scontro al vertice tra i giallorossi di Gian Piero Gasperini, quarti in classifica con 42 punti e i rossoneri di Massimiliano Allegri, secondi a quota 46. Per l'occasione, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, tornerà titolare Luka Modric. Il centrocampista croato, classe 1985, ha giocato soltanto gli ultimissimi minuti di Milan-Lecce, domenica scorsa a 'San Siro', lasciando il campo ad Ardon Jashari, che, al suo posto, ha disputato una buona partita.

