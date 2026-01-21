Milan i numeri non mentono mai | il percorso dei rossoneri sotto la guida di Allegri

Il Milan, sotto la guida di Allegri, ha attraversato diverse stagioni caratterizzate da risultati e numeri significativi. Analizzare i dati delle passate stagioni permette di comprendere meglio il percorso dei rossoneri e le tendenze che hanno influenzato il loro rendimento. In questo articolo, esamineremo i principali indicatori statistici per offrire un quadro chiaro e obiettivo della storia recente del club.

Una rete d'oro quella di Fullkrug contro il Lecce, valsa ben 3 preziosissimi punti nell'ultima gara di campionato. La classifica è rimasta invariata: Inter prima, Milan secondo a quota 43 punti e a ben +7 dalla Juventus, quinta in campionato. I numeri non mentono, proprio come dice l'allenatore livornese e, in questo contesto, sono tutti dalla parte dei rossoneri. Il Milan, si sa, non ha un bomber he garantisce quei 20 gol stagionali, ma nonostante questo, ha il secondo miglior attacco del campionato, con 34 reti in 21 partite. Ma non è tutto, il Diavolo ha anche la seconda miglior difesa, con soli 16 reti incassate, dimostrando compattezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan diventa ‘ di Allegri’: i numeri del diavolo sotto al guida del tecnico livorneseIl Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri ha registrato miglioramenti significativi nei risultati e nelle prestazioni.

Milan, Leao come ‘Black Mamba’: cambio di mentalità per il portoghese sotto la guida di AllegriCon l’arrivo di Massimiliano Allegri, Rafael Leao ha maturato un nuovo approccio al suo ruolo al Milan.

