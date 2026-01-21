Milan Futuro Perrucci saluta il calcio | Decisione causata dai numerosi infortuni al ginocchio

Vincenzo Perrucci, giovane talento del Milan Futuro, ha comunicato tramite il suo profilo Instagram l’addio al calcio a causa di ripetuti infortuni al ginocchio. Classe 2005, il trequartista ha deciso di interrompere la propria carriera sportiva in seguito alle difficoltà fisiche che ne hanno compromesso la continuità. Questa scelta sottolinea le sfide che i giovani calciatori possono affrontare nel percorso professionale.

Vincenzo Perrucci si ferma. Il trequartista classe 2005 del Milan Futuro, con un lungo post sui social, ha comunicato la scelta di allontanarsi dal calcio giocato, a causa dei continui problemi fisici. Al momento non è chiaro se si tratti di una decisione definitiva o solo di una pausa. In questa stagione aveva collezionato appena 123 minuti in 5 apparizioni con il Milan Futuro, prima di subire un nuovo infortunio lo scorso ottobre. Tra i commenti tanti compagni di squadra tra cui Camarda, Bartesaghi e Simic. Ecco, di seguito, la didascalia del suo post Instagram. "Trovare le parole per descrivere questo momento non è semplice. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, Perrucci saluta il calcio: “Decisione causata dai numerosi infortuni al ginocchio” Leggi anche: Infortuni anche per Chivu: presa la decisione finale su Dumfries in vista del derby col Milan Leggi anche: “Preoccupati dall’infortunio al ginocchio”. Juve, ricambia il futuro di Vlahovic Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Milan, si ritira a soli 20 anni: il triste annuncio del giovane rossoneroIl giovane giocatore del Milan, a soli 20 anni, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. La decisione drastica, i dettagli ... milanlive.it Valigie pronte, addio Milan: il giovane talento saluta i rossoneriIn casa Milan c’è un giovane talento che potrebbe presto salutare in vista della seconda parte di stagione con il club che è pronto a salutarlo per la seconda parte di stagione. È tempo di ... calciomercato.it Milan, addio a Lewandowski Ecco le ultime novità sul futuro del bomber! https://www.milannews24.com/mercato-milan-lewandowski-futuro-ultime/ #Milan #Mercato #Lewandowski #Allegri - facebook.com facebook #MilanFuturo, ora serve continuità dopo la vittoria di Verona: focus sui giovani rossoneri #SempreMilan x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.