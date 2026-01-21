Milan difesa sotto osservazione | nessuna corsa a gennaio

Il Milan prosegue la stagione concentrandosi sugli obiettivi attuali, senza fretta di intervenire sul mercato a gennaio. Dopo aver rafforzato l’attacco con Niclas Füllkrug, che ha già mostrato il suo valore, i rossoneri valutano con attenzione eventuali interventi in difesa. La società mantiene un approccio ponderato, privilegiando le soluzioni più adatte alle esigenze della squadra senza correre rischi inutili.

Il Milan guarda avanti, ma senza forzare. Archiviato il rinforzo offensivo con Niclas Füllkrug, subito a segno nell’ultima uscita contro il Lecce, in casa rossonera si riflette ora su eventuali correttivi difensivi. Nelle ultime ore è stato valutato anche il profilo di Diego Coppola, centrale classe 2003 di proprietà del Brighton, ma al momento la pista non convince fino in fondo. Nessuna accelerazione, nessuna trattativa avviata: il nome è sul tavolo, ma non è una priorità. La linea del club è stata ribadita chiaramente poco prima dell’ultima gara. Il direttore sportivo Igli Tare ha frenato ogni lettura affrettata: “Valuteremo con attenzione. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Alla 21esima giornata il Milan è la seconda miglior difesa del campionatoDopo 20 giornate, quasi 21, possiamo dire che la mano di Massimiliano Allegri su questo Milan è ampiamente visibile, non solo a livello di classifica ma anche di numeri. Per quanto possa ... milannews.it

Milan: nuova idea per la difesa, Tare vuole il talento azzurroIl pareggio contro il Genoa è dovuto principalmente a delle amnesie difensive e Tare presto cercherà di chiudere per un centrale. Le ultime Il passo falso con il Genoa non allontana il sogno Scudetto ... calciomercatonews.com

Il Milan potrebbe aver trovato il suo colpo in difesa: secondo "Sportmediaset" sarebbe vicina la chiusura per Diego Coppola del Brighton Traferitosi in Inghilterra in estate dal Verona, ha trovato pochissimo nella sua nuova avventura. L'affare potrebbe chiud - facebook.com facebook

#Milan, si pensa ancora alla difesa: #Coppola resta un’idea, piace anche #TiagoGabriel #MilanPress x.com