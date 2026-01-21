Le principali notizie del Milan di oggi, 21 gennaio 2026, includono la visita di Cardinale a Milanello, aggiornamenti su Kessie e le ultime su Kostic e Coppola. In questo articolo, approfondiamo le novità di mercato e le questioni più rilevanti per il club, offrendo un quadro chiaro e aggiornato della situazione attuale.

Nella giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, molti siti web e svariati quotidiani sportivi hanno parlato ampiamente del Milan di Massimiliano Allegri, in ottica calciomercato, ma non solo. A Milanello ha fatto ritorno Gerry Cardinale, patron rossonero. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Gerry Cardinale, patron del Milan, ha fatto ritorno a Milano e ha visitato Milanello, dove ha incontrato la dirigenza, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri e la squadra. La visita, rientra in un giro di incontri europei legati anche all'NBA Europe. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cardinale a Milanello: la visita. Kessie torna in Italia? Le ultime su Kostic e Coppola

Cardinale a Milano: visita a Milanello e summit a Casa MilanGerry Cardinale, amministratore di RedBird Capital Partners, ha svolto una giornata a Milano dedicata al mondo del calcio.

Leggi anche: Milan, poche chance per Lewandowski. Tonali torna a Milanello e le ultime news da Pellegatti. Su Nkunku …

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Milan, Ibrahimovic e Cardinale a Londra: NBA in Europa? Partnership perfetta; Lecce-Milan, Di Francesco: Mantenere alta la concentrazione; Le condizioni di Conceicao e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; Maignan, discorso da leader alla squadra prima della prestazione monstre. L'agente è a Milano.

Milanello, Casa Milan e non solo. Ecco Gerry Cardinale, 513 giorni dopo l'ultima volta513 giorni dopo l'ultima volta (era il 26 agosto 2024), questa mattina Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ha varcato i cancelli di Milanello. tuttomercatoweb.com

RedBird sempre più al centro del mondo Milan: Cardinale da oggi è a MilanelloRedBird è sempre più coinvolto nella costruzione di un grande Milan: da oggi Gerry Cardinale è a Milanello per un meeting sull'andamento. tuttomercatoweb.com

#Cardinale a #CasaMilan: visita ai dipendenti e pranzo nel ristorante della sede - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

MP – Cardinale a Casa Milan: incontro con Scaroni, Cocirio e Oettle - facebook.com facebook